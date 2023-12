15.12.1675: Jan Vermeer wird beigesetzt

Musik und Musikinstrumente spielen in Jan Vermeers Bildern immer wieder eine wichtige Rolle. Auf den 35 erhalten gebliebenen Gemälden begegnen uns Lauten, Gitarren, Flöten und Virginale, sogar ein Trompete lässt sich entdecken. Wir dürfen beim Musikunterricht zuschauen und ein Konzert besuchen. Und immer haben wir das Gefühl, gerade den Raum zu betreten und direkt am Geschehen teilzuhaben. Und schnell stellt man sich die Frage: Was wird hier gerade gespielt? Welche Musik kannte der holländische Maler? SWR2 Alte Musik nimmt die aktuelle Vermeer-Ausstellung in Amsterdam zum Anlass, die Ohren zu spitzen.