Der Stuttgarter Kunstverein zeigt die Filme Adina Pintilies.

„Tell me how you were loved to tell you how you love“ mutmaßt die Künstlerin Adina Pintilie in ihrem Film „Touch Me Not“. Auf den ersten Blick wirkt der Film wie ein tiefenpsychologisch fundierter Porno. Dabei geht es um viel mehr als die Auseinandersetzung mit Sexualität – es geht um die Suche nach sich selbst. Diese ist in der Ausstellung „Adina Pintilie. You Are Another Me. Eine Kathedrale des Körpers“ zu sehen.