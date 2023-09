Die Baumerkunderin – Fotokünstlerin Isabell Munck sieht Bäume anders

Mehr Fassadenkunst – das „PFFFestival – Urbane Kunst in Stuttgart“ geht in die zweite Runde +++ Die Baum-Umrunderin – Fotokünstlerin Isabell Munck aus Stuttgart verwandelt Bäume in monumental poetische Bilder +++ Singen für den Klimaschutz – „listentojules“ aus Mannheim und ihr neues Album „Kaleidoscope“ +++ „Misstraue der Idylle!“ – fordert der Maler Manfred E. Plathe bei einer Open-Air-Ausstellung auf dem Kunstpfad Kirrweiler +++ Der Neue in Neuwied – René Heinersdorff, der neue Intendant der Landesbühne Rheinland-Pfalz und seine Pläne für die finanziell angeschlagene Bühne +++ Kulturtipps – „Jazzfieber“ im Kino, Ausstellung Piet Mondrian in Ludwigshafen, „das Hohelied der Vögel“ in der ifa-Galerie in Stuttgart und Giora Feidman auf Tour