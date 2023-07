Kultur trifft Natur – ein neues Buch stellt Mannheimer Kleingärten vor – als Orte kultureller Vielfalt. Wir treffen Kleingärtnerinnen und Kleingärtner aus Deutschland, Syrien, Thailand und Frankreich +++ „Initialen R.B.M.E.“ – so heißt das Herzstück des berühmten Choreographen John Cranko. 50 Jahre nach seinem Tod wird es am Stuttgarter Ballett neu einstudiert +++ Deutschland im Wandel – der Lahnsteiner Fotograf Hans-Jürgen Burkard ist 20.000 Kilometer gereist, hat dabei deutschen Pop gehört und spektakuläre Bilder dazu gefunden +++ Kulturtipps – Rockoper „Die Schwarze Mühle“ in Sindelfingen, das “museum of modern ahrts” sammelt Flut-Funde und Benjamin Appl bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen +++ On Tour! – als Fidelius Waldvogel zieht Martin Wangler mit Traktor und Bauwagen durch den Südschwarzwald, um zu singen und Tacheles zu reden +++ „Was soll das sein, ein Held?“ – die Wormser Nibelungen-Festspiele setzen mit „Brynhild“ in diesem Jahr voll auf die Frauen