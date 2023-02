Der Berliner Musik- und Modefotograf Axl Jansen zeigt in der Esslinger Villa Merkel knapp 2000 Bilder aus drei Jahrzehnten – von überdrehter Star-Inszenierung bis zu nachhaltiger Wollmode in Tibet. Den dicken Katalog gibt es gratis: „Ich möchte etwas von dem zurückgeben, was ich bekommen habe“, so Jansen, „aber unterhaltsam darf es auch gerne sein.“

Musikstars wie Fanta Vier, Falco und Leningrad Cowboys vor der Linse Zur Werkschau eines Pop-Fotografen würde Beschallung mit Hits und Beats passen. Aber Axl Jansen, der jahrelang Musikstars wie Fanta Vier, Falco oder die Leninggrad Coyboys vor der Linse hatte, unterlegt seine Retrospektive mit tibetischem Oberton-Gesang, der aus einer futuristischen Kunststoff-Kabine in der Eingangshalle der Villa Merkel dringt. Axl Jansen: Leningrad Cowboys, Shooting für Mustang Jeans, 1995, Cape Canaveral. Pressestelle Axl Jansen Ganz klein als Musiker angefangen Axl Jansen und seine Mitstreiter haben eine sechsstellige Summe Sponsorengeld aufgetrieben. Dass ihr Netzwerk so etwas hergibt, klingt ziemlich surreal, wenn Axl Jansen von seinen beruflichen Anfängen berichtet. „Ich habe eigentlich immer gedacht, ich werde Musiker … dann bin immer öfter gefragt worden, ob ich mal die Fotos von den Bands machen könnte, die im Proberaum nebenan spielten … und dadurch bin eigentlich in diese Fotoszene überhaupt reingerutscht.“ Axl Jansen in der Villa Merkel Esslingen: Blick in die Ausstellung „Dong – Mode Musik Yak“ beim Aufbau. SWR Andreas Langen Eines der ersten Shootings mit den kaum bekannten Fanta Vier In Axl Jansens erstem Fotostudio war eines der ersten Shootings einer fast noch unbekannten Band, deren erste Single gerade in die Charts einstieg: „Die da!?!“ von Fanta Vier – ein Megahit. Es folgten hochtourige Jahre im Pop-Business. Umstieg auf Modefotografie und das Magazin „Dong“ Und als Axl Jansen das Popbusiness buchstäblich zu bunt wurde, ging er nach Berlin und verlegte sich auf zunächst sehr strenge Modefotografie – in der Esslinger Ausstellung präsent als in braun gehaltenes Herrenzimmer, wo Michael Schumacher, Damien Hirst, Derrick und andere Testosteroninhaber als Models posieren. Irgendwann plagte Axl Jansen aber mal wieder die Langeweile, und so startet er 2004 ein schräges Mode-Magazin, betitelt „Dong“. Falco. Cover last shooting / not published 1997 Ludwigsburg. Pressestelle Axl Jansen Na ja, was soll man sagen – Lagerfeld, Gaultier und Vivienne Westwood waren bald, wie Jansen es ausdrückt, mit ihm „connected“. Verbunden ist Jansen der aufmüpfigen Seite des Fashionbetriebs bis heute. Das neueste Esslinger Exponat ist keine vier Wochen alt: Fotos der Adidas-Fake-Kampagne, mit der Aktivist*innen neulich gegen Ausbeutung in der Textilindustrie protestierten. Fotos über nachhaltige Mode aus Tibet Was hätten wir noch unter den knapp 2000 Exponaten? Das Berliner Berghain, Projektionen beweglicher Ornamente, ein Altar mit singendem Hund, Anspielungen auf Gerhard Richter und Joseph Beuys, sowie Fotos aus Tibet, wo Yakwolle zu nachhaltiger Mode wird und wo die Jungtiere der Yaks doch wahrhaftig wie heißen? – Richtig: Dong! „DONG - Mode Musik Yak“

Fotografien von Axl Jansen in der Villa Merkel Esslingen

bis 23. April 2023