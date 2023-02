„Architektur ist immer ein Zukunftsprojekt“, sagt Ole Scheeren. Denn von der Planung eines Gebäudes bis zu seiner Realisierung kann viel Zeit vergehen. Insofern beschäftige er sich dauernd mit der Frage, wie wollen wir künftig wohnen, leben, arbeiten. Und so ist sein Leitspruch auch „form follows fiction“, also „Die Form folgt der Fiktion“ und nicht die alte Doktrin „Die Form folgt der Funktion“. Der 51 jährige Star-Architekt realisiert seine visionären und spektakulären Großprojekte vor allem im asiatischen Raum: Bürogebäude, Firmensitze, Wohnhäuser, aber auch Kultureinrichtungen. Im ZKM sind jetzt seine wichtigsten Projekte und deren Entstehung zu sehen - von den ersten aus der Studienzeit in Karlsruhe bis heute.