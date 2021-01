„Ich denke, eine konsequente Arbeit und das Setzen auf Qualität hat den Maßstab gebracht“, sagt Jürgen Knubbe, künstlerischer Leiter des „Forum Kunst am Friedrichsplatz“ in Rottweil im SWR2 Journal am Mittag. So stellte auch die künstlerische Prominenz wie Martin Kippenberger, Günter Uecker und Daniel Spoerri in der ältesten Stadt Baden-Württembergs aus. mehr...