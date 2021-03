Internationalen Studien haben gezeigt, dass infolge der Schulschließungen im letzten Jahr in der Corona-Krise die Bildungsschere weiter auseinandergegangen ist. „Was wir auch sicherlich feststellen werden, dass die Heterogenität in den Leistungen auch viel größer geworden ist“, sagt Prof Kai Maaz, Bildungsforscher an der Goethe Universität Frankfurt und Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung, in SWR2.

Es wird Kinder geben, bei denen sich die Lernraten verlangsamt hätten, andere, die stabil geblieben seien, und wiederum eine Gruppe, die von der intensiven Betreuung zuhause sogar profitiert und sich verbessert hätte. Mit dieser Heterogenität zukünftig umzugehen, sei eine große Herausforderung. Es gäbe diesbezüglich Konzepte, aber, sagt Maaz, „was meines Erachtens wirklich fehlt, ist eine Gesamtstrategie, die versucht, die entscheidenden Punkte zu identifizieren, an denen diese Ungleichheiten entstehen oder an denen sie größer werden und dann mit Maßnahmen und Projekten ansetzen“. Dafür müsste man sich den gesamten Bildungsverlauf anschauen und bereits im vorschulischen Bereich ansetzen, „denn da werden die Grundlagen für die ungleiche Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern gelegt“. mehr...