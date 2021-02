Die Franz Hofmann und Sophie Hagemann Stiftung weigert sich, eine wertvolle Guarneri-Geige aus dem Besitz des Speyrer Musikalienhändlers Felix Hildesheimer an dessen jüdische Erben zurück zu geben. Das sei ein „Präzendenzfall“, sagt Rüdiger Mahlo von der Jewish Claims Conference in Deutschland in SWR2. „Seit vier Jahren gurkt man hier herum“, so Rüdiger Mahlo, werde um die Rückgabe von Eigentum im Wert von etwa 100.000 Euro gestritten. „Das ist letztlich lächerlich.“

Die Argumentation der Stiftung, Hildesheimer habe die Geige 1938 nicht zwangsverkaufen müssen, sei nicht einleuchtend, so Mahlo: „Wir wissen alle, dass seit 1935 die Rassengesetze herrschen, ab 1933 Boykotte jüdischer Geschäfte regelmäßig durchgeführt wurden.“ Wenn es sich um eine Ausnahme handle, gelte die Beweislastumkehr. Juden seien im Regelfall in dieser Zeit enteignet worden. Es gebe nur äußerst wenige Ausnahmen. „Wenn die Stiftung ihre Behauptungen mit Beweisen belegen kann, dann ist es gut. Ansonsten ist es Raubgut.“

Es sei richtig gewesen, dass die beratende Kommission für NS-Rückgaben ein Alarmzeichen gesetzt und den Fall öffentlich gemacht habe. Man müsse sich jetzt überlegen, wie man mit Institutionen umgeht, die Raubkunst in ihrem Besitz haben und offen erklärten, dass sie sich an die Washingtoner Erklärung von 1998 und damit eine faire und gerechte Lösung zur Rückgabe von NS-Raubgut, nicht gebunden fühlten.

Bis heute sei ein einseitiges Anrufungsrecht der beratenden Kommission für NS-Rückgaben nicht durchgesetzt worden. „Das würde helfen, wenn man solche Fälle in die Öffentlichkeit trägt“. Wer Restitution ernst nehme, komme nicht darum herum, verbindliche Lösungen zu schaffen. Die Politik müsse daher jetzt handeln. Es bedürfe des politischen Willens, Rückgaben innerhalb der kommenden zehn bis 15 Jahre verbindlich zu regeln. mehr...