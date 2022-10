Schonungslos: Jonas Minthe liest „More happy than not“ von Adam Silvera

Aron hat eine feste Freundin und einige Kumpels, eigentlich kann er nicht klagen. Wäre da nicht der Selbstmord seines Vaters, der ihn total aus der Bahn geworfen hat. Dann lernt er Thomas kennen, der schnell zu seinem besten Freund wird und ganz neue Gefühle in ihm weckt. Manchmal ist Aron so verzweifelt, dass er am liebsten alles vergessen würde. So wie es das Leteo-Institut verspricht – durch eine spezielle Gehirn-OP. Jonas Minthe liest diesen spannenden Text über das Coming-Out eines Jugendlichen eindringlich und mit dem richtigen Maß an Emotion.