„Schmetterling erbeutet!“ – Werke von Parastou Forouhar im Badischen Landesmuseum Karlsruhe

Über 100 digitale Zeichnungen von Schmetterlingen der iranischen Künstlerin Parastou Forouhar zeigt die Karlsruher Ausstellung „Schmetterling erbeutet!“ Auf den ersten Blick sieht man nur die schöne Farben- und Formenvielfalt, aber wer genauer hinschaut, erkennt plötzlich, dass die Musterungen auf den Schmetterlingsflügeln aus lauter menschlichen Figuren bestehen: gekrümmte, verletzte und eingesperrte Körper.

Die Serie „Butterflies“ ist eine Art politisches Tagebuch der Künstlerin Parastou Forouhar. Alle Werke nehmen Bezug auf politische Ereignisse und brutale, staatliche Willkür in ihrer alten Heimat Iran. Und so wie man früher Schmetterlinge in Archiven aufgespießt hat, so pinnt auch die Künstlerin Parastou Forouhar ihre „Butterflies“ mit Stecknadeln auf Styroporblöcke.

Die Künstlerin steht unter Beobachtung der iranischen Staatsführung

Auch Forouhars Familie wurde Opfer dieser Gewalt. Beide Eltern waren politisch aktiv und wurden 1998 in Teheran in ihrem Haus ermordet – unter bis heute ungeklärten Umständen.

Parastou Forouhar lebte damals schon in Deutschland, sie setzte ihr Kunststudium, dass sie in ihrer Heimatstadt Teheran begonnen hatte, an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main, fort - wo sie noch heute wohnt. Seit 2019 lehrt sie an der Kunsthochschule Mainz.

Die Künstlerin versucht, jedes Jahr nach Teheran zu reisen, um die Erinnerung an die Ermordung ihrer Eltern wachzuhalten. Deswegen und aufgrund ihrer kritischen Kunst steht Parastou Forouhar unter Beobachtung der iranischen Staatsführung.

Der kritische Inhalt ihrer Kunst vermittelt sich oft erst auf den zweiten Blick

Die international gezeigten Kunstwerke von Parastou Forouhar schöpfen ihre Kraft aus der Ästhetik ihrer schönen Oberfläche und ihrem kritischen Inhalt, der sich oft erst auf den zweiten Blick vermittelt.

Die Gleichmäßigkeit ornamentaler Strukturen, die in der Tradition orientalischer Kunst stehen, bringt noch einen weiteren Aspekt mit hinein: Denn diese Gleichförmigkeit steht natürlich in krassem Gegensatz zu Fantasie, freier Entfaltung und Individualität für die die Kunst steht und die deswegen auch von totalitären Regimen gefürchtet wird.

Parastou Forouhars Arbeiten sind eindrucksvolle und kraftvolle, politische Kunst und fordern die Betrachtenden dazu auf, immer genau hinzuschauen