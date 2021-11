Hermann Landshoff ist eine der großen Wiederentdeckungen in der jüngeren Geschichte der Fotografie. Berühmt wurde er vor allem durch seine Modefotos erst in Paris und dann in New York. Doch noch viel mehr als an der Modefotografie war Hermann Landshoff an Porträts interessiert. Eine Ausstellung in Karlsruhe zeigt nun über 200 seiner Aufnahmen. mehr...