Themen: "Kunst, draußen" - mit Moderator Steffen König beim Skulpturenspaziergang in Eppingen +++

"The Sound of Beauty" - Beobachtungen vom ESC 2022 in Turin mit der Ukraine als möglichem Favoriten +++ "Kastell Inn" - der skurrile Kunstkosmos von Thorsten Brinkmann im Museum im Kleihues-Bau in Kornwestheim +++ "Stipendium für Nicht(s)-Tun" - Beobachtungen in Heilbronn als "Hauptstadt der Folgenlosigkeit" +++ "Sara Nabil" - eine junge afghanische Künstlerin und ihre Form des Protests in der Kunsthalle Mannheim +++ Kino, Tanz und Theater - ausgewählte Kulturtipps mehr...