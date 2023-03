„Rosenrot, Grasgrün, Quittengelb“ – Pflanzengeheimnisse in der Sammlung Würth Schwäbisch Hall

Pünktlich zum Frühlingsanfang, wenn so langsam wieder alles gedeiht und wächst, lädt die Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall zu einer Blütenlese in der Kunst ein. Gezeigt werden über 170 hochkarätige Kunstwerke aus der eigenen Sammlung von Max Ernst über David Hockney, Andy Warhol oder hermann de vries bis zu Azuma Makoto.