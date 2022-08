Rolf-Bernhard Essig: „Fluchen und Schimpfen ist ungeheuer vital“

Mitten in den Weinbergen liegt sie und thront gewissermaßen über Stuttgart: Die Grabkapelle auf dem Rotenberg. Es ist ein romantischer Ort, genau wie der Weg, der in Serpentinen nach oben führt. Für den Maler und Sprayer David Braschler ist die Wanderung zur Grabkapelle eine sichere Inspirationsquelle! Was Braschler in der Natur an Ideen gewinnt, nimmt er jetzt mit in sein Undergroundatelier gleich um die Ecke des Stuttgarter Hauptbahnhofs. mehr...