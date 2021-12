Gabriela Oberkofler: Die Künstlerin mit Respekt vor der Natur

per Mail teilen

Menschen können von funktionierende Ökosystemen lernen, davon ist Gabriela Oberkofler überzeugt. Die aus Südtirol stammende Stuttgarter Künstlerin forscht mit ihrer Kunst seit langem zu diesem Thema. Seit zwei Jahren baut sie ein wachsendes Archiv auf — mit dem Saatgut seltener Kulturpflanzen, die vom Aussterben bedroht sind.

Sie will „Bilder fürs Innere finden“

Schon immer war Gabriela Oberkofler fasziniert von der Natur. Kein Wunder, denn aufgewachsen ist die 46-Jährige in einem kleinen Dorf auf rund 1300 Meter Höhe in der Nähe von Bozen in Südtirol. Die Eltern hatten einen Bauern- und Gasthof.

Beim Studium der Kunstgeschichte in Innsbruck stellte sie fest, dass sie eigentlich am liebsten selbst zeichnen wollte. Über weitere Stationen, unter anderem Neufundland führte ihr Weg schließlich an die Kunstakademie Stuttgart. Die Kunst hilft ihr zu verarbeiten, was um sie herum passiert, sagt Oberkofler: „Es ist dieser dringende Wunsch, Bilder fürs Innere zu finden, sich auszudrücken.“

Genauer hinschauen lohnt sich bei Oberkoflers Arbeiten

Gabriela Oberkoflers Arbeiten haben irritierende Details: Installationen herabhängender Holzäste, an denen geschnitzte halbierte Fische und Vögel hängen, farbenfrohe, zart wirkende Zeichnungen, wo man bei näherem Betrachten einen abgeschnittenen menschlichen Fuß auf einer Moosschicht entdeckt, Knöchelchen von Tieren in einem Wurzelwerk oder eine tote Biene, die auf dem Rücken liegt.

Seit mehr als zwei Jahren verfolgt die Künstlerin ein ganz besonderes Kunstprojekt – ein wachsendes Archiv aus Saatgut aussterbender und seltener Kulturpflanzen. In einer Ausstellung, die gerade von Esslingen nach Dresden gewandert ist, kann man sich neben den dazugehörigen Kunstwerken auch das Saatgut anschauen.

Das Projekt „Api Étoilé“:

Von der Natur lernen

Das Saatgut soll später in Südtirol angepflanzt werden. Dort will die gefragte Künstlerin ein Institut für alternative Landwirtschaft, zeitgenössische Kunst und Leben in der Peripherie eröffnen – wo alle miteinander arbeiten und sich vernetzen.

Denn von der Natur und den Ökosystemen kann die Menschheit noch viel lernen, ist Oberkofler überzeugt: Sensibilität und Sorgfalt im Umgang mit unserer Umwelt, aber auch mit uns Menschen gegenseitig.

Atelierbesuch bei Gabriela Oberkofler in den Wagenhallen: