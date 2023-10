per Mail teilen

Von „Goethe, Girls und Gartenzwerge“ 1961 bis zu Stuttgarts Beatbox Battle heute: In 62 Jahren mit buntem Kabarett-, Comedy-, Travestie- oder Musikprogramm kommt einiges zusammen. Das feiert das Stuttgarter Renitenztheater im Stadtpalais mit einer Ausstellung. Eine Bühne, die schon immer für Vielfalt stehen wollte.

„Goethe, Girls und Gartenzwerge“ heißt 1961 die Eröffnungsshow des Renitenztheaters – damals noch am kleinen Schlossplatz an der Stuttgarter Königsstraße. Der Walk of Fame ist mittlerweile lang – Zarah Leander, Konstantin Wecker, Emil Steinberger oder auch Bülent Ceylan standen schon auf der Bühne des Stuttgarter Renitenztheaters.

Viel „Prominenz im Renitenz“: Künstler wie Bülent Ceylan standen hier schon auf der Bühne. Pressestelle StadtPalais - Museum für Stuttgart

Eine Bühne für Comedy, Travestie, Zauberei und Musik

Ein Blick auf die Bilder in der Ausstellung im Stadtpalais macht aber nicht nur deutlich, welche Stars hier aus und eingegangen sind, die Ausstellung betont auch die thematische Offenheit des Theaterhauses, erklärt der ehemalige Intendant Sebastian Weingarten, der die Ausstellung mit kuratiert hat.

„Wir haben Requisiten rausgesucht, die noch im Fundus waren. Wir haben noch Originalstühle aus der Königsstraße 17. Alte Gartenstühle, die damals noch benutzt wurden. Sehr bequem. ADas war auch für mich spannend.“ meint Sebastian Weingarten. Pressestelle StadtPalais - Museum für Stuttgart

Mit dieser Toleranz, die damit verbunden war; der künstlerischen Freiheit, die man hatte, bin ich aufgewachsen. Und habe auch später versucht, das zu übertragen – auf die Intendanz, die ich dann fast 20 Jahre innehatte. Das war ein Zuhause für mich.

Viele große Karrieren nahmen im Renitenztheater ihren Anfang

Weingarten hat sein Amt in diesem Jahr abgegeben, sein Vorgänger Gerhard Woyda hat das Haus gegründet. Er brachte das Kabarett zu den Schwaben, so sagte er es selbst. Aber nicht nur das: Er gab auch Comedy, Travestie, Zauberei und Musik eine Bühne.

Die Ausstellung zeigt auch Erinnerungsstücke wie Woydas Flügel oder Mobiliar aus der Zeit des ersten Standorts des Renitenztheaters. Pressestelle StadtPalais - Museum für Stuttgart

Woyda macht das Renitenztheater zu einer der wichtigsten Bühnen der deutschen Kleinkunstszene. Und er hat ein gutes Gespür, viele Karrieren begannen hier: unter anderem die von Otto Waalkes oder Mathias Richling. Und das setzt sich fort, sagt der neue Intendant Roland Mahr:

„Das Besondere am Renitenztheater war immer, dass es keine Abspielbühne als Veranstaltungsort war. Der Name Theater in unserem Namen immer sehr wichtig war. Das sieht man auch daran, wie viele Persönlichkeiten man im Rundgang entdeckt – bis heute, wo Schauspieler, die auch Kabarett machen, auf der Bühne zu finden sind.“

Das Museum für Stuttgart – genau der richtige Ort, um das Renitenztheater zu feiern, findet Stadtpalais-Leiter Torben Giese

„Wir sind beide ein Stück Stuttgart, wir setzen uns ganz viel mit Stuttgart auseinander. Ich habe viele Hausproduktionen gesehen, unzählige Witze über Stuttgart 21 gehört – über andere Dinge. Ich glaube das verbindet uns sehr, dass es auch auf so einer Kabarettbühne ganz viel um städtische Identität geht“

Im Zentrum der Ausstellung, die einen mit alten Plakaten und Erinnerungsstücken zu einem Streifzug durch die Stuttgarter Geschichte einlädt: Eine multimediale Installation – abgetrennt durch die Original-Theatervorhänge der zweiten Spielstätte in der Eberhardstraße.

In der multimedialen Installation werden alte Filme aus dem Theater gezeigt. Pressestelle StadtPalais - Museum für Stuttgart

Und nicht nur die Vergangenheit soll Thema sein, es gibt auch eine Zukunftsecke, erklärt der neue Renitenz-Intendant Roland Mahr: „Es wäre auch ein schönes Ziel, noch mehr in Austausch mit dem Publikum zu kommen – das Publikum noch mehr abzuholen. Was ich als Vision sehe, nicht als Vorwurf an die Vergangenheit – im Gegenteil – das Publikum ist uns immer treu geblieben, da wurde viel richtig gemacht“

Und dass jetzt das sperrige 62. Jubiläum gefeiert wird, passt ja doch gut zu einer Kabarettbühne, die sich selbst nie zu ernst genommen hat.