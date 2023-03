27 Millionen für „Abstraktes Bild“ von Gerhard Richter: Das sind die teuersten Kunstwerke der Welt

Platz 49: Laura Poitras. Die Dokumentarfilmerin prangert politische Missstände an. Ihr Film „All the Beauty and the Bloodshed“ über die Opioidkrise in den USA und die Fotografin Nan Goldin gewann in Venedig den Goldenen Löwen.

IMAGO imago images/AGF/Maria Laura Antonelli

