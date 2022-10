„Reine Formsache“ – Kunsthalle Weishaupt in Ulm zeigt konstruktiv-konkrete Kunst

Das Format des First-Folio, des ersten 1623 erschienenen Kompendiums der Werke William Shakespeares, das in der aktuellen Ausstellung in Marbach gezeigt wird, bildet bis heute die Grundlage der Shakespeare-Interpretation. Darauf hat die Direktorin des Archivs, Sandra Richter im Gespräch mit dem SWR2 Journal am Mittag hingewiesen. Jeder Folio Band, den sie in Marbach zeigten, sei ein Unikat, so Richter. "Das First-Folio mit den gesammelten Komödien, Tragödien und Historien hat den Ruhm Shakespeare's begründet", betonte die Literaturwissenschaftlerin. "Zeitgenossen des Dramatikers wie Ben Jonson oder Christopher Marlowe, auch große Stückeschreiber, wurden nicht in gleicher Weise bekannt wie Shakespeare, dessen Werke heute eine säkuläre Bibel sind und das liegt ganz wesentlich am First Folio." ,,Da wurde ein Autor geschaffen, ein Werk geschaffen, in ganz ungewöhnlicher Form." Die Ausstellung in Marbach konzentriere sich vor allem auf die deutsche Wahrnehmung von Shakespeare im 18. Jahrhundert, erläuterte Richter weiter. Damals sei der britische Dramatiker die Gallionsfigur für das neue Theater gewesen. Außerdem versuche die Schau zu zeigen, wie die Dynamik der Shakespearschen Stücke noch heute nachwirkt, so Richter. mehr...