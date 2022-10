Radikal anders – Futuristische Baukunst von Jürgen Mayer H. in der städtischen Galerie Ostfildern

Der preisgekrönte Berliner Architekt Jürgen Mayer H. zeigt Werke in seinem ersten je gebauten Entwurf, dem Stadthaus Ostfildern. Mayer arbeitet im Grenzgebiet von Architektur, Design und Kunst, seine Projekte verschmelzen Alltagseinflüsse mit Hightech.

Das Rathaus Ostfildern war Mayer H.s erster Entwurf

Die Rathäuser süddeutscher Kleinstädte sind oft Schmuckstücke aus Fachwerk oder schlichte Schachteln aus der Nachkriegszeit. In Ostfildern bei Stuttgart sieht es anders aus.

Dort schlug vor mittlerweile 20 Jahren ein dunkler, kantiger Monolith wie aus anderen Sphären ein, radikal fremd und verspielt zugleich: Ein Vorhang aus Wasser wehte von der Fassade des damals neuen Stadthauses, und auf dem Platz davor baumelten überlebensgroße Windlichter – der erste gebaute Entwurf des Architekten Jürgen Mayer H.

Stadthaus, 1998-2002, Ostfildern. David Franck

„Damals war es solitär und hat wirklich großes Aufsehen erregt. Es kommen regelmäßig aber von außerhalb Menschen, von Unis oder Hochschulen, die einfach auch wissen, dass sich die Pläne beispielsweise in der MoMA Kollektion in New York befinden, das Gebäude ist auch mehrfach preisgekrönt“ schildert Holle Nann, Leiterin der städtischen Galerie Ostfildern.

Mayer H. will Irritationen schaffen

Eben dort, im Untergeschoss des Stadthauses, sind jetzt Werke von Jürgen Mayer H. zu sehen, ein Mix aus Architektur und zeitgenössischer Kunst. Es gibt riesige Architekturfotos und kleine Collagen aus abstrakten, teils knallbunten Mustern.

Dominiert wird der Raum von einer Skulptur aus gitterartig zusammengesteckten Brettern. Offenbar ist diese Konstruktion aber nicht ganz fertig, Teile des Gebildes lehnen in einer Ecke an der Wand.

Jürgen Mayer H.: „Es geht auch zum Teil darum, Irritation zu schaffen, also Neugier zu wecken, zu hinterfragen, auch den Kontext zu überdenken, nicht nur das Objekt, das man sieht, auch die Fragen: Was sind Normen, was sind Standards, wie habe ich mir ein Haus vorzustellen? Was sind die Maßstäbe?“

Ein Butterbrot als Idee für die Karlsruher Mensa

Diese Fragen beantworten Jürgen Mayer H. und sein Büro mit futuristischer Formsprache, etwa in der Karlsruher Uni-Mensa. Das Gebäude glimmt gelbgrün, die schrägen Streben an der Fassade und im Innenraum gehen geschwungen in Bodenplatte und Dach über. Ausgangpunkt des Entwurfs war eine Art Butterbrot aus zwei Scheiben, mit reichlich cremigem Belag dazwischen.

Mensa Moltke, 2004-2007, Karlsruhe - "Der Erfolg dieses Gebäudes wurde durch die Auszeichnung Mensa des Jahres 2007 und die Wahl zum ausgewählten Standort von Deutschland: Land der Ideen bestätigt. Außerhalb der Essenszeiten wird das Gebäude als beliebter Ort für Teamwork, Meetings und Konferenzen genutzt." J.Mayer.H nn

„Wir nannten dieses Diagramm Nutella Gramm, es war vielleicht auch eine spielerische Art, das Thema Essen zu thematisieren und eben auch die räumlichen Qualitäten von Essen zu beschreiben. “

Alltägliches als Inspirationsquelle

Alltäglicher Kleinkram kann eine große Inspirationsquelle sein. So interessiert sich Jürgen Mayer H. leidenschaftlich für die abstrakten Tarnmuster auf der Innenseite von Briefumschlägen.

Diese typografische Camouflage hat er erst 2021 auf Hausgröße hochgezogen und damit ein Bürogebäude in Stuttgart verkleidet.

Auf den New Yorker Time Square stellte Mayer drei rosafarbene Metallpritschen; einen trostlosen Platz in Sevilla machte er zum quirligen Treffpunkt durch einen riesigen, besteigbaren Schattenspender in Amöbenform.

XXX Time Square with love, 2016, New York - Drei Liegen, ein Relaxmöbel im öffentlichen Raum, bieten Platz für je vier Personen Rob Kassabian RK Films

Verschiebung von Erwartungshaltung

In Georgien hat Mayer Autobahnraststätten gebaut, die dermaßen nicht-autobahnraststättenhaft aussehen, dass sie schon vor der Eröffnung als Location für Hochzeitsfeiern gefragt waren.

„Diese Arten von Verschiebung von Erwartungshaltung an Architektur ist das, was ich sehr produktiv finde.“ sagt Jürgen Mayer H.

SW35 in Stuttgart, 2021 - "Unsere Fassadenintervention eines unscheinbaren Bürogebäudes aus den 1970er Jahren in Stuttgart von schmuddeligem Weiß bis hin zu kühnen grafischen Mustern spiegelt seine aktuelle Umnutzung als Innovationslabor wider. ... Das aufgebrachte Datenschutzmuster auf der Außenseite bietet einen symbolischen Ort für diese Innovationen, der das Neue ankündigt, indem er auf die Taktiken verweist, mit denen sogenannte „Testmules“, Testfahrzeuge in der Automobilindustrie, getarnt werden. Aufmerksamkeit erregen und Geheimnisse bewahren stehen in einem ambivalenten Gleichgewicht." J.Mayer H. David Franck Bild in Detailansicht öffnen Metropol Parasol, 2004-2011, Sevilla, Spanien - Die Neugestalung der Plaza de la Encarnacíonc, wird zur neuen Ikone von Sevillia Fernando Alda Bild in Detailansicht öffnen "Metropol Parasol mit seinen beeindruckenden Holzkonstruktionen verfügt über ein archäologisches Museum, einen Bauernmarkt, einen erhöhten Platz, mehrere Bars und Restaurants unter und innerhalb der Sonnenschirme sowie eine Panoramaterrasse ganz oben auf den Sonnenschirmen. Als eine der größten und innovativsten Holzleimkonstruktionen mit einer Polyurethanbeschichtung realisiert, wachsen die Sonnenschirme aus der archäologischen Ausgrabungsstätte heraus zu einem zeitgenössischen Wahrzeichen." J.Meyer.H Hufton & Crow Bild in Detailansicht öffnen Rest Stops Locchini, 2011-2012, Locchini, Georgia - Es befindet sich in der Nähe vom Flughafen Tiflis und beherbert in seinen verschiedenen Gebäuden u.a. eine Tankstelle, einen Supermarkt und lokale Bauernmärkte, Kunst- und Kunsthandwerksläden sowie überdachte Sitzbereiche. Marcus Buck Bild in Detailansicht öffnen Rest Stops Locchini, 2011-2012, Locchini, Georgia Marcus Buck Bild in Detailansicht öffnen XXX TIMES SQUARE WITH LOVE wurde inspiriert von der X-ähnichen Kreuzung von Broadway und der 7th Avenue, die den Times Square bilden TimesSquare birdsey Bild in Detailansicht öffnen

J.Mayer.H.: Maßstäbe

Ausstellung in der Galerie der Stadt Ostfildern

bis 24. Januar 2023