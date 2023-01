Der von der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin gestiftete Preis „Rückblende“ geht an Achim Greser und Heribert Lenz. Die gemeinsam arbeitenden Karikaturisten zeigen unter dem Titel „Putin privat“ den russischen Präsidenten in einem Bademantel. In einer Sprechblase steht: „Igor, richten Sie mir ein Blutbad an“.

Den Preis für das beste Pressefoto teilen sich in diesem Jahr die Fotografen Boris Roessler und Bernd Kammerer: Die Aufnahme des Frankfurter Fotografen Kammerer zeigt eine Solidaritätskundgebung für die Ukraine. Roesslers Luftaufnahme nach einem Waldbrand in Hessen macht deutlich, wie trocken und gefährlich neuerdings deutsche Sommer sein können.

