Die aus Vietnam stammende Filmemacherin Trinh T. Minh-ha arbeitet seit Jahrzehnten an einem ganz eigenständigen Werk. Parallel schreibt sie Bücher, teils Medientheorie, teils Lyrik. All das ist nun mit der Ausstellung „The Ocean In A Drop” im Württembergischen Kunstverein in Stuttgart zu sehen. „Meine Arbeit hat viele Türen“, sagt Trinh, „man kann sich ihr auf vielen Wegen nähern.“

Mitglied der Oscar-Academy und seit über 40 Jahren Autorenfilmerin

In der gesamten Oscar-Jury gibt es wahrscheinlich kaum jemanden, dem Geschäftsmodell und Gehabe von Hollywood so fern sind wie Trinh Minh-ha. Die aus Vietnam stammende Autorenfilmerin schafft seit über 40 Jahren Werke, die allen Konventionen von Film zuwiderlaufen – weit schweifende Essays zwischen ethnologischem Dokument, Medientheorie, Fiktion, Kunst und Poesie.

Was also treibt diese Frau in die Oscar-Jury?

„Ich mache da nur mit, weil ich etwas für die unabhängigen Autoren-Filmer tun will. Ich bin nur ein Tropfen. Aber den möchte ich beisteuern, für den künstlerischen Film.“

Blick in die Ausstellung - Ein Wald von raumhohen Text-Fahnen ist zu durchqueren – Zitate aus den sechs Filmen, die ringsum in sechs Projektionsräumen laufen SWR Andreas Langen

Der Württembergische Kunstverein zeigt Trinh T. Minh-has erste große Einzelausstellung in Deutschland

„The Ocean In A Drop” (Der Ozean in einem Tropfen) ist der Titel der ersten großen Einzelausstellung von Trinhs Werk in Deutschland. Diese Ausstellung ist ähnlich ehrgeizig wie ihre Filme, und sie verstößt passenderweise ebenfalls gegen jede Menge Gewohnheiten: Film-Schauplatz ist kein Kino, sondern der Württembergische Kunstverein; und dessen Öffnungszeiten reichen nicht mal annähernd, um alle präsentierten Filme bei einem Besuch zu sehen.

Kurator Hans Christ sieht da kein Problem: „Wir haben Besucherinnen, die kommen zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Manche habe ich 15 Mal in derselben Ausstellung gesehen.“ Die Besuchenden nehmen die Ausstellung als etwas an, so Christ weiter, das man sich schrittweise auch erarbeitet.

„Wir haben Dinge aus den Filmen rausgenommen, in das Räumliche rein. (...) Das ist eben nicht dieses Dogma ist, jetzt zu sagen: Jetzt kann ich reingehen und mir den ganzen Film angucken.“

Trinh T. Minh-ha: Naked spaces living is round Pressestelle Trinh T. Minh-ha

Trinh sagt, ihre Werke seien noch nie so passend präsentiert worden wie im Kunstverein

Dort ist zunächst ein Wald von raumhohen Text-Fahnen zu durchqueren – Zitate aus den sechs Filmen, die ringsum in sechs Projektionsräumen laufen. Man hört den Mix aus sechs Tonspuren und ist gleichzeitig umgeben von einer wunderbaren Art konkreter Poesie, die in lyrisch angeordneten Zeilen mal von Filmtechnik handelt, mal von Politik, mal von den Schauplätzen der Filme: China, Vietnam, Westafrika.

Ihren Arbeiten haben viele Türen, durch die man sich ihnen nähern kann, sagt die Künstlerin.

„Im Mainstream-Film streiten das Visuelle, das Gesprochene und die Musik ständig um die Vorherrschaft – wer dominiert wen? Genau damit will ich brechen.“

Trinh T. Minh-ha: Forgetting Vietnam Pressestelle Trinh T. Minh-ha

„Die Landschaft ist Zeuge des Krieges“

Das gilt auch, wenn Trinhs Filme quasi autobiografisch werden. In „Forgetting Vietnam“ widmet sie sich unter anderem dem schweren Erbe des Krieges in ihrem Herkunftsland. Doch statt Opfer zu interviewen oder die bis heute virulente Vergiftung des Landes durch Chemie-Waffen der US-Army zu dokumentieren, zeigt Trinh verregnete Ansichten vom Fluss der Wohlgerüche in der alten Tempelstadt Hué.

Die Landschaft sei Zeuge des Krieges, meint Trinh. Im Film zitiere sie einen Dichter, der schrieb: ‚Ich möchte die Stadt Hué liebkosen, aber ich wage es nicht, die Wunden auf dem Leib von Vietnam zu berühren.‘ Und dennoch: „Die Spuren des Krieges sind immer noch da.“

Trinh T. Minh-ha: What about China Pressestelle Trinh T. Minh-ha

Verständliche Kunst trotz Sprachbarrieren

All dies wird, wie fast alle Filme und ein guter Teil der Lesetexte, nur in Englischer dargeboten. – Doch Sprache ist kein Hindernis, meint Trinh T. Minh-ha – es gibt ja noch andere Türen.

„Ich hatte schon Zuschauer, die kein Wort Englisch sprachen, und mir trotzdem genauestens beschrieben, was sie gesehen hatten“, so Trinh T. Minh-ha. „Da mach ich mir keine Sorgen!“

Trinh T. Minh-ha "The Ocean in a Drop"

Ausstellung im Württembergischen Kunstverein Stuttgart

bis 22. Januar 2023