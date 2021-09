Philosophie anschaulich und spannend erzählt – Museumspreis für das Hegel-Haus Stuttgart

Vor gut einem Jahr erst wurde das denkmalgeschützte Geburtshaus von Georg Wilhelm Friedrich Hegel aufwändig restauriert.

Jetzt wird das Hegel-Haus in Stuttgart mit dem Lotto-Museumspreis Baden-Württemberg extra 2021 ausgezeichnet. Anerkennung für ein überraschendes Konzept, das Berührungsängste und Hemmschwellen senkt, so die Jury. Die Preisverleihung findet am 13. November in Lörrach statt.

Dauerausstellung im Museum Hegel-Haus Pressestelle Foto: Julia Ochs

Annäherung an Hegels Denkwelt mit Nina Siewert und Walter Sittler

Abstrakt, unverständlich – Hegels philosophischer Kosmos wirkt auf die meisten Menschen eher abschreckend. Das muss nicht sein, verspricht die multimediale Zaubershow „Hegel für Anfänger“ zum Auftakt des neuen Museums.

Die Wände des Raums werden zur Theaterbühne: Straßenansichten aus der Zeit Hegels erscheinen, eine Kutsche zieht vorüber. Dazwischen erzählen Nina Siewert und Walter Sittler von Hegels Schule, seiner großen Liebe, von seinen Werken, und sie unternehmen eine erste Annäherung an Hegels Denkwelt. Wie in einem Computerspiel können sich die Besucher dabei aktiv einklinken.

Walter Sittler erzählt von Hegels Schule, seiner großen Liebe und von seinen Werken. Pressestelle Foto: Julia Ochs

Interaktive Stationen vermitteln Leben und Werk Hegels

Nach dieser zwanzigminütigen Einführung geht es zur Dauerausstellung in den ersten Stock. 18 Jahre lebte Hegel in diesem Haus aus dem 16. Jahrhundert: Während die untere Fläche mehrfach umgebaut wurde, blieben die oberen Etagen weitgehend erhalten. Aussparungen im Wandputz erlauben hier und da einen Blick in die Vergangenheit. Zum Beispiel auf ein Fenster, das bei einer Restaurierung 1990 freigelegt wurde und nun mit Originalbemalungen zu sehen ist.

Neben dem Geburtshaus Hegels zeigt das neue Museum Hegel-Haus auch die klassischen Exponate: Hegels Gelehrten-Barrett, Briefe, Notizbücher. Aber in erster Linie sind es interaktive Stationen, die Leben und Werk des Denkers vermitteln.

Dauerausstellung im Museum Hegel-Haus Pressestelle Foto: Julia Ochs

Darunter eine Rekonstruktion von Hegels Privatbibliothek, aus der man Bücher herausnehmen kann. In einer Medienstation kann man die Bücher einscannen und mehr über die Werke erfahren: was ist der Inhalt? Warum hat Hegel dieses Werk besessen, hat er es geschenkt bekommen, ist es von einem seiner Freunde beispielsweise oder was hat er daraus gezogen.

In Goethes Auftrag ein Hegel-Manuskript stehlen

Im zweiten Stock dann ein ganz besonderer Coup: ein Escape-Room-Spiel. Mit funzeligen Lampen bewaffnet, sollen sich die Besucher nachts in Hegels Schreibstube einschleichen und im Auftrag Goethes ein Manuskript stehlen. Während der Meister nebenan schnarcht, müssen Pergamente und Koffer gefunden, Rätsel gelöst werden.

Hegel-Manuskript stehlen im Auftrag von Goethe im Escape Room des Museums Hegel-Haus Pressestelle Foto: Julia Ochs

Museumsleiterin Christiane Sutter will so die jungen Leute im Haus halten, die sich während der Umbauphase im vergangenen Jahr bereits von neuen Philosophie-Formaten begeistern ließen. Sie sollen durch die Rätsel Lust bekommen, mehr darüber zu erfahren, wer dieser Hegel eigentlich ist.

Darauf hat der Stuttgarter Philosoph und Hegel-Biograph Sebastian Ostritsch eine klare Antwort: Hegel, ein Denker mit ungemein progressiven, vorurteilsfreien Ansichten. „Dieses dynamische, bewegte Denken, das sich bei ihm findet, das ist etwas, was wir im Alltag gar nicht gewohnt sind. Da sind wir gewohnt, die Dinge in Kategorien zu packen, in Schubladen zu stecken und damit ist die Sache erledigt. Und bei Hegel werden all diese Schubladen aufgezogen.“

Informationen zum Besuch des Museums Hegel-Haus in Stuttgart gibt es auf der Website des Museums.