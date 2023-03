Pflanzengeheimnisse – Eine Ausstellung in der Sammlung Würth

Kunscht in der Wilhelma – mit Steffen König unterwegs im zoologisch - botanischen Garten in Stuttgart +++ Traumhaft unwirkliche Mensch-Tier-Figuren – Eckart Hahn und seine hyperrealistischen Gemälde – ein Atelierbesuch in Reutlingen +++ „Fantastische Tierwelten“ – vom Löwenmenschen über chinesische Drachen bis zu aktuellen Werken – jetzt im Kunstmuseum Heidenheim +++ „Die Badische Staatskapelle: Namen – Spuren – Impressionen“ – eine Chronik des altehrwürdigen Ensembles +++ Pflanzengeheimnisse, Comic und Bach – unsere ausgewählten Kulturtipps +++ Design ohne Designer – „No Name Design“- jetzt im HfG-Archiv in Ulm