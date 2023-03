per Mail teilen

Er war mitten in den Vorbereitungen zu seiner letzten großen Ausstellung und in wenigen Tagen wäre Peter Weibel, der künstlerische Vorstand des ZKM Karlsruhe, 79 Jahre alt geworden. Jetzt wurde bekannt, dass Peter Weibel am 1. März überraschend nach kurzer Krankheit gestorben ist. Fast 25 Jahre lang hat er das ZKM geleitet und zu einem der weltweit bedeutendsten Museen für Medienkunst gemacht.

Ein Workaholic im positiven Sinne

Wer einmal das Arbeitszimmer von Peter Weibel hoch oben unterm Dach des ZKM betreten durfte, wird den Anblick wohl nicht vergessen: ein großer, langgestreckter Raum voller hüfthoher Bücher-Türme, die nur schmale Durchgänge frei ließen.

Peter Weibel wusste genau, wo welches Buch lag und hatte es auch gelesen. Peter Weibel war im positiven Sinn ein „Workaholic“ – oder wie er selbst sagte „von Arbeitswut besessen“.

Peter Weibel im Januar in seinem Büro. dpa Bildfunk dpa | Uli Deck

Peter Weibel im Zeitgenossen-Gespräch mit SWR2, wenige Wochen vor seinem Tod:

Peter Weibel

Nie hörte er auf, selbst künstlerisch zu arbeiten

Peter Weibel reichte auch nicht ein Job, er war Künstler, Kurator, Dozent und Medientheoretiker. Er kuratierte viele Jahre den österreichischen Pavillon der Biennale von Venedig, er baute das „Institut für Neue Medien“ an der Städel Schule in Frankfurt auf, hatte Gastprofessuren in aller Welt – und hörte dabei nie auf, selbst künstlerisch zu arbeiten.

Schon als Student hat Peter Weibel drei Jobs parallel gemacht, um sein Studium zu finanzieren. Und natürlich hat der 1944 in Odessa geborene Peter Weibel auch nicht nur ein Fach studiert: In Paris fing er an, Literatur zu studieren, dann ging er 1964 nach Wien, um zuerst ein Medizin-Studium zu beginnen, um dann zur Mathematik mit Schwerpunkt Logik zu wechseln.

In Wien engagierte er sich in der Studentenbewegung und bekam Kontakt zur hoch politisierten Kunstszene. Er verwarf den Plan, Neurologe zu werden und begann, selbst Kunst zu machen.

Offenheit für Ideen und Menschen - Margit Rosen über ZKM-Leiter Peter Weibel

Mitbegründer des Wiener Aktionismus

Zunächst schrieb Weibel experimentelle Texte, doch seine Lesungen wurden immer mehr zu Performances und Happenings. Er wurde einer der Mitbegründer und Protagonisten des Wiener Aktionismus.

Ein Verbund junger Künstlerinnen und Künstler, die mit spektakulären Aktionen in der Öffentlichkeit für Aufsehen und Skandale sorgen. Am berühmtesten wurde wohl die sogenannte „Hunde-Nummer“: Peter Weibel ließ sich 1968 von seiner künstlerischen Partnerin VALIE EXPORT an einer Hundeleine auf allen Vieren durch Wien führen.

VALIE EXPORT / Peter Weibel: Aus der Mappe der Hundigkeit (1968). Schwarz-Weiß-Fotografie (Sammlung Generali Foundation – Dauerleihgabe am Museum der Moderne, Salzburg) Generali Foundation/Josef Tandl/VALIE/VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Pionier der Medienkunst

Peter Weibel wendete sich zunehmend den neuen Medien wie Video und Fernsehen zu und war einer der ersten, der interaktive, computerbasierte Kunstwerke schuf. Ihm ging es darum, aufzuzeigen, wie wir die neuen Medien nutzen – nämlich oft kritiklos und phantasielos.

Als Pionier der Medienkunst wollte er ausprobieren, was man alles mit den neuen Medien machen kann – abseits des ursprünglich angedachten Alltag-Gebrauchs.

Die Entwicklung und Anwendung neuer Medien nicht nur der Industrie zu überlassen, sondern sie auch künstlerisch zu nutzen und zu hinterfragen, das war sein Anliegen und ist bis heute eine der Kernaufgaben des ZKM. Dabei interessierte Peter Weibel schon immer besonders das Verhältnis „Mensch-Maschine“.

Weibel machte das ZKM zum Mekka der Medienkunst

Medienkunst hatte es damals wie heute auf dem Kunstmarkt schwer und auch in Museen und Sammlungen ist sie immer noch seltener vertreten als die klassischen Kunstformen.

Das wollte Peter Weibel ändern und darum stellte er Ende der 90er Jahre seine eigene künstlerische Arbeit hintan und übernahm die Leitung des damals erst zehn Jahre alten Zentrums für Kunst und Medien, des ZKM in Karlsruhe.

Peter Weibel hat das ZKM zum „Mekka der Medienkunst“ gemacht. Zu einer immer noch weltweit einzigartigen Institution, in der die neuste, internationale Medienkunst präsentiert wird, zukunftsweisende Ausstellungsformate entwickelt werden und Weibels Team gemeinsam mit Gastkünstlern aus aller Welt an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft arbeitet.

Innovativer Ausstellungsmacher und visionärer Medientheoretiker

In der deutschen Kunstszene ist wohl kaum jemand so eng mit der Geschichte einer Institution verbunden wie Peter Weibel mit dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe.

Er hat das ZKM zu dem gemacht, was es heute ist – einer der spannendsten Kunst-Orte überhaupt. Peter Weibel wird der Kunstwelt fehlen: als innovativer Ausstellungsmacher, als bestens vernetzter Kulturmanager, als visionärer Medientheoretiker und als ein im besten Sinne des Wortes „Kunst-Besessener“.