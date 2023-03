Offenheit für Ideen und Menschen

Wenn man fast ein Vierteljahrhundert in ein und demselben Büro gearbeitet hat und dazuhin noch jemand ist, der wahnsinnig viel liest und mit aller Welt korrespondiert – dann hat so ein Büro-Auszug eine ganz andere Dimension. So wie jetzt bei Peter Weibel, dem künstlerischen Vorstand des Zentrums für Kunst und Medien, dem ZKM Karlsruhe. Ende März geht Peter Weibel in den Ruhestand, aber davor muss er eben noch die Mammut-Aufgabe bewältigen, sein legendäres Büro zu räumen.