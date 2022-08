„Nobody's listening“: Im ZKM Karlsruhe erinnert eine Ausstellung an das Schicksal der Jesid*innen

Die Ausstellung „Nobody's listening“ wurde von zahlreichen internationalen NGOs erarbeitet und klärt auf vielen Infotafeln über die Gräueltaten an den Jesid*innen und ihre momentane Situation in den Flüchtlingscamps auf. Daneben sind künstlerische Arbeiten von jesidischen Künstler*innen zu sehen, die von ihren traumatischen Erlebnissen erzählen.

Gräueltaten des IS kosten Tausende das Leben

Vor sieben Jahren, im Sommer 2014 griffen Terroristen des sogenannten „IS“ Städte und Dörfer im Nordirak an – die Angriffe galten gezielt einer ethnisch-religiösen Minderheit: den Jesid*innen.

Tausende wurden von den Terroristen getötet, misshandelt und verschleppt. Systematisch wurden Mädchen und Frauen vergewaltigt und versklavt.

Zehntausende Jesid*innen flüchteten vor dem Terror des „IS“, ca. 3.000 sind jedoch immer noch Gefangenschaft und 300.000 leben in provisorischen Flüchtlings-Camps im Nordirak. Karlsruhe ist die erste Station dieser Wanderausstellung, die vom Schicksal der Jesid*innen erzählt.

Mit einer VR-Brille kann man der Geschichte folgen

Die junge Sheeren nimmt uns mit in ihre ehemalige Heimatstadt Kocho, im Nordirak. In einer immersiven Installation kann man mit Hilfe einer VR-Brille ihrer Geschichte folgen.

Sie wurde, wie viele weitere tausend Mädchen und Frauen im Jahr 2014 von den Terroristen des IS in ihrer Heimat überfallen und anschließend versklavt. 18 Monate lang war sie einem irakischen IS-Kämpfer schutzlos ausgeliefert. Dann gelang ihr endlich die Flucht. Von ihrer Mutter und ihren Brüdern fehlt bis heute jede Spur.

Ein Kampf für Gerechtigkeit

Die Leidensgeschichte von Sheeren ist ähnlich wie die von Hala Safil Amo. Die junge Frau wurde monatelang von IS-Kämpfern als Sklavin gehalten, bevor sie endlich fliehen konnte. Jetzt ist sie nach Karlsruhe gekommen, um ihre Geschichte zu erzählen.

Sie lebt mit ihren kleinen Schwestern in einem völlig überfüllten Flüchtlingscamp – die übrigen Familienmitglieder sind verschollen. Man spürt, wieviel Kraft es Hala Safil Amo kostet, über ihr Schicksal zu sprechen. Aber sie hat entschieden, sich als Aktivistin zu engagieren, ihre Geschichte zu erzählen und für Gerechtigkeit zu kämpfen.

Ihr Portrait-Foto hängt am Eingang der Ausstellung. Eine hübsche junge Frau in Jeansjacke, der Blick, in dem sich Trauer und Fassungslosigkeit spiegeln, in die Ferne gerichtet. Sie habe, als das Foto entstand, auf ihre zerstörte Heimatstadt geschaut, sagt sie und an all die Ermordeten, Vermissten und Traumatisierten gedacht.

Die schmerzhafte Auseinandersetzung mit dem Erlebten ist in der Kunst spürbar

Die Bilder, die jesidische Künstlerinnen und Künstler geschaffen haben, gehen unter die Haut. Auf einem schwarz-weiß-Gemälde zieht eine große schwarze Schattenhand eine schlafende Frau gewaltsam an ihrem langen Zopf. Voller Panik liegt die Frau zusammengekrümmt in ihrem Bett.

Beklemmend auch die Skulptur einer verstümmelten Puppe, deren Unterleib aufgerissen wurde. Die Auseinandersetzung mit dem Erlebten ist unvorstellbar schmerzhaft – das ist aus allen Fotos und Bildern zu spüren.

Ziel ist eine juristische Aufarbeitung, damit eine Rückkehr in die Heimat irgendwann wieder möglich wird

In den Flüchtlingscamps gibt es immer noch viele Selbstmorde, gerade unter jungen Frauen. Am schlimmsten sei die Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit in den Camps. Auch für die vielen Kinder, die dort geboren und aufgewachsen sind und nichts Anderes kennen.

Den Überlebenden des Völkermordes geht es jetzt vor allem um eine juristische Aufarbeitung, damit eine Rückkehr in die früheren Heimatorte irgendwann wieder möglich wird, sagt der Leiter des Instituts für transkulturelle Gesundheitsforschung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Jan Kizilhan.

„Nobody's listening“ im ZKM Karlsruhe ist bis zum 09.1.2022 zu sehen.