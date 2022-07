„Körperbilder“ im Wilhelm-Hack-Museum — zwischen Nacktheit und Konstruktion

Die Darstellung des Körpers ist so alt wie die Kunst selbst. Anhand ausgewählter Werke verschiedener Epochen lässt sich ein Wandel der Schönheitsideale und Geschlechterverhältnisse ablesen. Die Ausstellung „Körperbilder“ im Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum spürt auch den vielfältigen Bedeutungen und Aufgaben von Körpern in der Kunst nach. Gezeigt werden Werke der eigenen Sammlung unter anderem von Max Ernst, Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein, Rudolf Levy, Niki de Saint Phalle und Jackson Pollock.

Vier große Aspekte werden künstlerisch ergründet

Unterteilt ist die Schau in vier große Bereiche: Intimität, Dekonstruktion, Interaktion, Unversehrtheit/Versehrtheit. Anhand dieser wird die radikale Neupositionierung des Körpers im 20. Jahrhundert nachgezeichnet.

Intimität hat viele Gesichter. Anschaulich zeigen die Ausstellungsmacher den Wandel von Schönheitsidealen und Geschlechterverhältnissen. Zu sehen sind beispielsweise das doppelseitig bemalte Bild Urteil des Paris/Badende auf Fehmarn von Ernst Ludwig Kirchner, eine quietschgrün bemalte „Nana dansante“ der amerikanisch-französischen Künstlerin Niki de Saint Phalle und die Skulptur „Liegender Narziss“ von Richard Scheibe.

Niki de Saint Phalle: Nana dansante, 1970, Polyester, Farbe, Plinthe von Jean Tinguely Pressestelle VG Bild-Kunst, Bonn 2022

„Der Jüngling, der auf die Wasseroberfläche schaut und sein eigenes Spiegelbild erkennt, die Szene der Selbsterkenntnis überhaupt. Das spiegelt sich auch heute wider im Selfie. Dort ist es allerdings so ein idealisierter Körper, der von dem Körperbild der Nationalsozialisten geprägt worden ist“, erklärt Museumsdirektor René Zechlin.

Selbstdarstellung trifft auf kubistische Auflösung

Im zweiten Ausstellungskapitel „Dekonstruktion“ geht es nicht mehr um die naturgetreue Abbildung einer Person. Gezeigt wird, wie bereits der Kubismus Anfang des 20. Jahrhunderts Körper in geometrische Figuren zerlegt. Die Individualität des Menschen spielt bei diesen Umsetzungen keine Rolle mehr, der Einzelne geht im großen gesellschaftlichen Ganzen auf.

„Was sicherlich die Kunst und auch das Grafikdesign bis heute prägt. Nicht nur das Abbildende, was dann scheinbar real sieht. Was dann natürlich später Einzug in Signets und Zeichen geführt hat. Zum Beispiel in Straßenschildern. So sieht kein Mensch aus, aber jeder erkennt den Menschen da drauf“, so Zechlin.

Ohne Körper keine Kunst

Um den Körper als Ausdrucksträger geht es unter anderem im Bereich „Interaktion“. Auf dem abstrakten Bild No. 18 von Jackson Pollock ist zwar kein Körper abgebildet. Dafür spielt im Werk des amerikanischen Action-Painting-Künstlers Pollock der Körper als Werkzeug eine zentrale Rolle. „Er brauchte Körpereinsatz. Pollock ist nicht der Künstler, der still vor der Leinwand sitzt und malt, sondern dessen Werk in der Körperbewegung entsteht“, sagt der Museumsdirektor.

Jackson Pollock: No. 18, 1948, Öl und Ducolack auf Leinwand Pressestelle VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Philosophische Überlegungen

Das Wilhelm-Hack-Museum möchte mit der Ausstellung „Körperbilder“ zeigen, dass Kunst immer mehr ist als das bloße Abbilden der Welt. Denn: Wie ist die Welt eigentlich? Und was sagt das Dargestellte über den Kunstschaffenden und das Wahrgenommene über den Kunstbetrachtenden aus? Philosophische Fragen, die das Wilhelm-Hack-Museum zwangsläufig nicht beantworten kann. Die Beschäftigung mit diesen setzt die Ausstellung aber auf ästhetisch ansprechende und aufschlussreiche Weise in Gang.