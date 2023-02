NFT-Art in der Krise: „Wenn Sie sich für Kunst interessieren, müssen Sie sich mit NFTs nicht beschäftigen“

Der britische Künstler Damien Hirst hat die Eigentümer*innen einiger seiner Kunstwerke darüber entscheiden lassen, ob sie das Werk lieber im Original oder als NFT besitzen wollen. Jene Originale, die daraufhin in digitale Codes umgewandelt wurden, verbrennt der Künstler nun in seiner Galerie in London. Damien Hirst will mit seinem Projekt „The Currency“ die Grundlagen von Währungen ausloten. Was ist der Wert von Kunst?