Neues Kunsthaus in Zürich: Umstrittenes Prestigeprojekt

Auch in diesem Jahr fand die Kunst und Künstliche Intelligenz weiter zusammen. „Denn kreativ können unsere Algorithmen schon sein in dem Sinne, dass sie bestimmte Dinge, die es schon gibt, Muster in bestimmten Bildern, Muster in bestimmten Musikstücken rekombinieren”, sagt Hanno Rauterberg stellvertretender Chefredakteur des Feuilletons der ZEIT. So wurden in diesem Jahr etwa die 10. Sinfonie von Beethoven von einer KI vollendet, fehlende Stücke eines Rembrandt-Gemäldes gemalt oder Songs von Amy Winehouse oder Kurt Cobain dem Original nachempfunden erstellt. Für großes Aufsehen sorgte im Dezember jedoch die kanadische App Wombo Dream. Ein jeder mit Akku und Datenvolumen kann sich hier im Sekundentakt Gemälde im Fan-Art-Stil anfertigen lassen, sie herunterladen, ausdrucken, KI-Kunst sammeln. Die Demokratisierung der Kunst hat spätestens jetzt begonnen. mehr...