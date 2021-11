Podcast „Blinded by Rembrandt“: Michel Abdollahi unterwegs im Auftrag der Kunst

In „Blinded by Rembrandt“ befasst sich der erklärte Barockmalerei-Banause Michel Abdollahi eingehend mit der „Blendung Simsons“. Der Podcast bietet einen frischen, unverstellten Blick auf ein altes Gemälde. Damit sollen auch Zuhörer*innen angesprochen werden, die eigentlich nicht zur klassischen Zielgruppe des Museums gehören und der Ansatz funktioniert. „Blinded by Rembrandt“ ist ein schönes Stück moderne Museumspädagogik, mit niedrigschwelligem Zugang zu tiefsinnigen Themenfeldern.

Lockere Annäherung an ein komplexes Gemälde

Betont locker führt Michel Abdollahi durch den neuen Städel-Podcast, passend zur laufenden Rembrandt-Ausstellung. Damit fällt er im elitären Städel-Umfeld ein wenig aus der Reihe — genauso übrigens, wie die eigentliche Hauptdarstellerin des Podcasts im Vergleich zu anderen Rembrandt-Werken. „Die Blendung Simsons“ ist ein überdurchschnittlich grausames Werk. Simson liegt am Boden, sein Haar – die Quelle seiner Kraft — hat seine verräterische Geliebte Delila im Bildhintergrund schon abgeschnitten, so dass seine bewaffneten Feinde ihn festhalten können. Einer von ihnen sticht Simson mit einem Messer ins Auge, so dass das Blut nur so spritzt.

Rembrandt van Rijn, Die Blendung Simsons, 1636, Öl auf Leinwand, Städel Museum, Frankfurt am Main Pressestelle Städel Museum – U. Edelmann

Neue Perspektiven auf alte Kunst

Gerade weil Abdollahi vermeintlich so wenig über Barockkunst weiß, geht er erfrischend offen an Rembrandt heran. In vier Folgen erforscht er gemeinsam mit einer Reihe von Expert*innen unterschiedliche Bedeutungsebenen des Bilds. Im Gespräch mit Paartherapeutin Cordula Stratmann geht es um die Psychologie des Bilds. Kampfsportler Andreas Kraniotakes erklärt eindringlich, dass Rembrandt zumindest gut recherchiert haben muss, wie man einen Gegner im Kampf fixieren kann. Auch mit modernen Kampfsportfähigkeiten hätte Simson ihm zufolge jedenfalls keine Chance gehabt, seinen Gegnern zu entkommen. Und auf Offenbacher Straßen fragt der Podcast-Moderator bei migrantischen Jugendlichen nach, was da eigentlich zu sehen ist.

Trailer zum Podcast:

Schönes Stück moderne Museumspädagogik

„Blinded by Rembrandt“ bietet einen frischen, unverstellten Blick auf ein altes Gemälde, auch und gerade für Menschen, die man erstmal nicht als klassische Städel-Zielgruppe verbuchen würde. Dem Städel ist mit „Blinded by Rembrandt“ jedenfalls ein schönes Stück moderne Museumspädagogik gelungen. Mit niedrigschwelligem Zugang zu tiefsinnigen Themenfeldern. Spannend zu hören für Kenner*innen wie für vermeintliche Banaus*innen der Barockmalerei.

