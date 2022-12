Neuer Blick auf Alte Meister – Kunsthalle Darmstadt zeigt Werke von Thomas Sturm

Der historische Geograph und Buch-Mitherausgeber Jürgen Haffke bedauert, dass man die viel größeren Flutkatastrophen an der Ahr 1804 und 1910 nicht mehr im Blick hatte. Denn : ,,Die Hochwasserwarnkarten waren nur ausgerichtet an den niedrigeren Hochwassern nach dem zweiten Weltkrieg“. Schon vor 2000 Jahren habe es Hochwasser an der Ahr gegeben. ,,Der archäologische Fund der römischen Stätten zeigt deutlich, dass die Römer wussten, welche Risiken mit dem Hochwasser bestehen. Denn die Siedlungen liegen alle etwas erhöht, mit deutlichem Abstand zum Flusslauf“. Die Wiederaufschüttungen nach der Flut 2021 seien möglicherweise ein Fehler gewesen. Die Landschaftsplaner sollten das Bedürfnis des Flusses nach größerem Raum mehr im Blick haben. Die historischen ,mehrbogigen Brücken seien nicht, wie viele glauben, mitverantwortlich gewesen für das Aufstauen des Wassers. Es seien die Anrampungen, also Zufahrtswege zu den Brücken gewesen, gegen die das Wasser strömte. „Wo die Anrampungen flach sind, wie in Bad Bodendorf, wo das Wasser ausweichen konnte, sind die Brücken stehengeblieben. Wo sie steiler sind wie in Rech, sind die Brücken von den Seiten her geknackt worden ,nicht mittendrin an den Pfeilern“.

„Spuren der Flut im Ahrtal 2021 – Dokumentation, Analyse, Perspektiven“, herausgegeben vom Verein „Landschaft und Geschichte eV“