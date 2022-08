Die Kunsthistorikerin Julia Wallner hat ihr Amt als neue Direktorin im Arp Museum Rolandseck angetreten. „Die Beschäftigung mit dem Ehepaar Arp – die Verbindung von Kunst und Handwerk bei Sophie Taeuber-Arp, die Auseinandersetzung von Hans Arp mit der Natur – ist mein Lebensthema“, sagt Julia Wallner in SWR2.

So habe sie bereits in Wolfsburg Ausstellungen über das Künstlerpaar betreut. „Die beiden haben in so vielen Bereichen Ideen angestiftet und waren in so vielen Netzwerken und Kooperationen unterwegs, dass man nicht müde wird, sich mit ihnen auseinanderzusetzen“.

Die Idee des Arp-Museums als Dreispartenhaus werde sie weitertragen und das Haus thematisch weiter öffnen, zum Beispiel mit anderen Sparten in der Musik. Außerdem seien weitere museumspädagogische Angebote geplant. Und ihr schwebt vor, auch den Museumsvorplatz mit zu nutzen.

Wallner tritt die Nachfolge von Oliver Kornhoff an, der zwölf Jahre lang das Arp-Museum geleitet hatte und nach Wiesbaden gewechselt ist. Julia Wallner hat voir ihrem wechsel das Georg Kolbe Museum in Berlin geleitet. Davor war sie Kuratorin am Kunstmuseum in Wolfsburg.

