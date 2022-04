Nachruf auf Hermann Nitsch: Ein bis zuletzt umstrittener Aktionskünstler

Die Manufaktur Kremer-Pigmente hat sich in einer ehemaligen Getreidemühle in Aichstetten im Kreis Ravensburg darauf spezialisiert, historische Pigmente herzustellen. Dazu werden unter anderem in einem ebenso historischen Kollergang - einem Mühlstein zum Zerkleinern von Steinen - Rohstoffe zu Farbpulver gemahlen, das weltweit nachgefragt wird. Zu den Kunden zählt das who is who der Kunstszene und Restauratoren vom Louvre bis zum Vatikan. Tobias Ignée hat sich von Juniorchef David Kremer in die Welt der Spezialfarben einführen lassen. mehr...