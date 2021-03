Aus der Not eine Tugend machen – so könnte man das Online-Projekt des Heidelberger Klangforums bezeichnen. Die Not ist, dass auch das Ensemble für neue Musik viele spannende Projekte absagen musste wegen Corona. Die Tugend ist, dass es nun jeden Freitag eine ganz besondere Auftrags-Komposition online stellt. Und zwar Kompositionen, die in Zusammenarbeit mit der Heidelberger Prinzhornsammlung entstanden sind, bzw. die inspiriert wurden von Kunstwerken aus der Sammlung Prinzhorn. „Aus der ‚offenen Anstalt‘ – das Projekt Prinzhorn neu gesehen, neu gehört“ – so der Titel dieses Projekts. mehr...