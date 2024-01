Nach Bekannt werden der Correctiv – Recherche, wurde in den sozialen Medien immer wieder auf das sogenannte „Buch der Stunde" hingewiesen – damit gemeint ist der Kolumnenband der Autorin Mely Kiyak „Werden Sie uns mit Flixbus deportieren?".

In dem Band, das ihre gesammelten Kolumnen für das Gorki – Theater in Berlin umfasst, zeigt sich Kiyak wie gewohnt als genial unnachgiebige Beobachterin des politischen und gesellschaftlichen Geschehens in Deutschland. Alles geschrieben mit einer Dosis ihres „diabolischen Humors", wie Kiyak ihn selbst nennt. Ihr Schreiben ist Widerstand, ist eine literarische Machtumkehr der Rechten Verhältnisse, der politischen und ausgrenzenden Gewalt, wie sie in Leitkulturdebatten oder in Diskussionen um Integration zum Ausdruck kommt.