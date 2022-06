„Museumshelden – Von Vitrinenstars und Depothütern“ im Badischen Landesmuseum Karlsruhe

In der Vibration liegt die Lebendigkeit von Objekten und Dingen“, erklärt die Kuratorin der 15. Triennale Kleinplastik Elke aus dem Moore. Objekte und Skulpturen enthielten immer eine Energie, eine Absicht, eine künstlerische Intention und die „Vibration“ sei ein Begriff, der auf die Beziehungen zwischen Betrachter und Kunstwerk anspiele. Bei vielen Kunstwerken der Triennale gehe es um fundamentale Fragen unserer Gegenwart, vor allem um ökologische Fragen und darum, was wir Menschen eigentlich gerade mit unserem Planeten machen, sagt die Kuratorin. Einige Künstler arbeiteten beispielsweise mit Bohrköpfen und damit würden Brücken geschlagen, unter anderem zwischen den Bohrungen für Stuttgart21 und den Öl-Bohrungen in der arabischen Welt. Auch so ein Zusammenbringen von internationalen und lokalen Perspektiven mache die 15. Triennale Kleinplastik aus, so Elke aus dem Moore. mehr...