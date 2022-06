per Mail teilen

Schwarze Linien, rechte Winkel und die Grundfarben Blau, Rot und Gelb. Das berühmte Mondrian-Prinzip, es war kein Geniestreich, sondern die Folge von jahrzehntelanger Arbeit an seinem Thema, der Suche nach Rastern und Strukturen. Der holländische Künstler hat stets die Entwicklung seiner Kunst in ein zweites Leben im Design der Alltagswelt mit angestrebt. Zeitgenossen wie Yves Saint-Laurent setzten diese Idee dann erfolgreich mit ihren Produkten um.

Das berühmte Mondrian-Prinzip - Ergebnis einer jahrzehntelangen Suche

„Evolution“ ist der Titel, den Kurator Ulf Küster der Ausstellung in der Fondation Beyeler gegeben hat. Denn für Küster ist klar: Das berühmte Mondrian-Prinzip – das war kein plötzlicher Geniestreich, sondern eine ziemlich konsequente Entwicklung – eine jahrzehntelange Suche nach Strukturen und Rastern.

Sichtbar war es womöglich schon in einem ganz klassischen holländischen Genrebild, das der junge Mondrian 1893 malte: Eine „Frau mit Spindel“ ist da bei der Arbeit zu sehen – und zwar in einem Raum, dessen hintere Wand tatsächlich aussieht wie ein Raster. Daneben hängt eine abstrakte „Komposition mit Schwarz und Weiss“ von 1934. „Da sieht man, das Interesse weniger für eine Geschichte, die dargestellt wird, als für die Essenz des Bildes“, meint Küster.

Piet Mondrian, Frau mit Spindel, UM 1893–1896 Öl auf Leinwand, 36,8 × 29,8 cm Courtesy Pace Gallery Fondation Beyeler, © 2022 Mondrian/Holtzman Trust, Foto: Kerry Ryan McFate

Gegenständliche und abstrakte Malerei lagen bei Mondrian dicht beieinander

Das Nebeneinander von gegenständlichen und abstrakten Gemälden zieht sich durch die ganze Ausstellung. Hier wird nicht chronologisch und linear ein Weg von traditioneller zu moderner Malerei erzählt – sondern nach den Ideen und Antrieben des Künstlers Mondrian geforscht. Das ist spannend und oft auch überraschend.

Denn es ist nicht so, dass Mondrian erst nur gegenständlich und später nur noch abstrakt gemalt hätte – es geht auch hin und her. Neben eine vom Kubismus inspirierte Raster-Komposition aus dem Jahr 1913 hat Ulf Küster ein Landschaftsbild von 1916 gehängt. Ein Bauernhof spiegelt sich in einem Gewässer.

Piet Mondrian, Bauernhof bei Duivendrecht, um 1916 Öl auf Leinwand, 86,3 x 107,9 cm The Art Institute of Chicago, Schenkung Dolly J. van der Hoop Schoenberg Fondation Beyeler / © 2022 Mondrian/Holtzman Trust / Foto: bpk/The Art Institute of Chicago / Art Resource, NY

Vom holländischen Landschaftsmaler zum einflussreichen Künstler der klassischen Moderne

Mit insgesamt 89 Werken aus privaten und öffentlichen Sammlungen zeichnet die Ausstellung die evolutionäre Wandlung Mondrians nach – vom holländischen Landschafts- und Genremaler zu einem der einflussreichsten Künstler der klassischen Moderne.

Der Jazz als die wichtige künstlerische Begegnung für Mondrian

So richtig in Bewegung aber kam die Malerei des Bildessenzforschers Mondrian aber ab 1919, als er in Paris die damals neue Musik aus Amerika kennenlernte: Der Jazz sei die ganz wichtige künstlerische Begegnung für Mondrian gewesen, sagt Küster, die neue Gestaltung von Mondrian basiere auf einer neuen Form, Rhythmus darzustellen.

Der malerischen Tanzparty ist der letzte Raum gewidmet – mit den berühmten Rasterkompositionen und einem vorläufigen Ende der Evolution: Dem Streifenbild „New York City 1“ von 1941 – Boogie-Woogie grüßt die holländische Frau mit Spindel.