Zwischen der Fondation Beyeler in Riehen und dem Vitra Design Campus in Weil am Rhein hat Bildhauer Tobias Rehberger auf 5 Kilometern 24 Stops in die freie Landschaft gezaubert und damit einen schönen Skulpturenweg geschaffen. Kunscht! hat mit ihm einen Spaziergang gemacht.

