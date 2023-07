Hilfe für Kinder aus dem Ahrtal: Mit Kunst das Fluttrauma überwinden

Das Ludwig Museum Koblenz zeigt die erste monografische Schau in Deutschland mit Werken von Mohammed Kazem. Der 1969 in Dubai geborene Künstler verwendet unter anderem GPS für seine Kunst, die er damit verortet. Seit 30 Jahren beobachtet er den Wandel in seiner Heimat. Statt dem Leben in der Wüste dominieren jetzt riesige Städte mit viel Verkehr. Der Wandel zeigt sich eindrücklich in Kazems Videos, Fotografien, Lichtinstallationen und in der Malerei.