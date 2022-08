„Medienkunst ist hier“ - Bemerkenswerte Kunstwerke in der Innenstadt von Karlsruhe

per Mail teilen

Ausrangierte Radiogeräte und Lautsprecherboxen – als tönender sechs Meter hoher Turm. Das ist eines der Kunstwerke, die in Karlsruhe derzeit auf öffentlichen Plätzen zu sehen sind. Unter dem Titel „Medienkunst ist hier“ setzen sich insgesamt zehn Arbeiten mit aktuellen sozialen Themen auseinander, genauso wie mit der Corona- und Klimakrise. Karlsruhe möchte damit zeigen, wie vielfältig die Szene ist - und dass man es hier ernst meint mit dem Titel „UNESCO City of media arts“.

Neugierigmachen, Mitmachen und Nachdenken

Der us-amerikanische Künstler Benoît Maubrey steht mitten auf dem Karlsruher Friedrichsplatz und testet seine elektroakustische Skulptur „Streamers“. Ausrangierte Radio-Apparate und Lautsprecherboxen türmen sich rund 6 Meter hoch zu einem immer schlanker werdenden Turm auf.

Und schon kommen erste Neugierige. Über zwei Handynummern, die auf einer Informationstafel stehen, rufen auch sie jetzt die Skulptur an und schon schallen ihre Stimmen über den ganzen Platz.

Ein Kunstwerk, das Menschen, die zufällig vorbeikommen, neugierig macht, zum Mitmachen und zum Nachdenken anregt – in diesem Fall über unsere Berge von Elektroschrott. Das ist genau die Art von Medienkunst, die man in Karlsruhe gerne präsentiert, meint Kulturamtsleiterin Dominika Szope.

Junge Medienkunstschaffende der Region sollen gefördert und motiviert werden

Denn mit solchen Medienkunstfestivals sollen nicht nur internationale Künstler*innen nach Karlsruhe eingeladen werden, sondern auch junge Medienkunstschaffende aus der Region gefördert und motiviert werden.

So wie Jonas Denzel, der in Karlsruhe schon mit einigen Arbeiten für Furore gesorgt hat. Zuletzt auf der Kunstmesse art Karlsruhe mit seiner interaktiven Arbeit „footprint“, die jetzt auch in der Karlsruher Innenstadt gezeigt wird.

Auch „footprint“ ist interaktiv. In diesem Fall werden die Füße bzw. Beine des vorbeilaufenden Publikums live abgefilmt und dann verfremdet auf einer großen Video-Leinwand wiedergegeben, erklärt der Karlsruher Medienkünstler Jonas Denzel.

Jonas Denzel, footprint, 2022, Interaktive Videoinstallation - wird vom 29. August bis zum 9. September 2022 vor dem Regierungspräsidium am Rondellplatz zu sehen sein Pressestelle © Jonas Denzel

Der Titel „UNESCO City of media arts“ ist eine große Ehre

Die jetzt in Karlsruhe präsentierten Kunstwerke zeigen: aktuelle Medienkunst ist nicht nur in der Wahl ihrer Techniken und Materialen sehr unterschiedlich, sondern auch in ihren Intentionen, die von spielerisch bis gesellschaftskritisch reichen.

Dank des Zentrums für Kunst und Medien (kurz ZKM), der vielen freien Kunstschaffenden und der zwei Kunsthochschulen ist Karlsruhe ein außergewöhnlich produktiver Ort der Medienkunst. 2019 erhielt Karlsruhe als bisher einzige deutsche Stadt deswegen auch den Titel „UNESCO City of media arts“.

Der Titel sei natürlich eine große Ehre, sagt Kulturamtschefin Dominika Szope, aber diese Auszeichnung müsse immer wieder auf‘s Neue mit Leben erfüllt werden und das Profil als Medienkunst-Standort ständig weiter geschärft werden. Dazu gehören eben nicht nur jährliche Mega-Events wie die Schlosslichtspiele, sondern auch kleinere Präsentationen im öffentlichen Raum wie sie jetzt unter dem Titel „Medienkunst ist hier“ in der Karlsruher Innenstadt zu erleben sind.

„Medienkunst ist hier“

18. August 2022 bis 18. September 2022

Das Kulturamt der Stadt Karlsruhe und das ZKM | Zentrum für Kunst und Medien präsentieren begleitend zur Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Karlsruhe zehn Arbeiten internationaler Künstler im Karlsruher Stadtraum.