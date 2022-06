„Wir wollen keine Forderungen stellen, sondern mehrere Realitäten zugänglicher machen“, sagt Stefan Kägi vom Künstlerkollektiv Rimini-Protokoll. „Urban Nature“ heißt die neue Installation, die sich mit der Transformation urbaner Räume aus verschiedenen ökonomischen Perspektiven beschäftigt. „Die Besucher*innen beleben die Räume und schlüpfen in verschiedene Rolle hinein“, sagt Kägi. Das Publikum wird abwechselnd in die Rolle von sieben realen Personen eintauchen: „Es geht darum sich in die andere Seite der Gesellschaft zu versetzen“, sagt Kägi. Alle acht Minuten wechselt man dabei die Perspektive und betrachtet die Stadtkulisse etwa aus den Augen einer Anlageberaterin, eines Gefängniswärters oder eines Kindes und das geschieht "auf der räumlichen, visuellen und akustischen Ebene." In der Kunsthalle Mannheim sind die Proben bereits gestartet und dort feiert „Urban Nature“ am 15. Juli Premiere mehr...