Themen: "No More War" - das Eröffnungskonzert der Ludwigsburger Schlossfestspiele mit der ukrainischen Dirigentin Oksana Lyniv +++ Bewegende Animationsfilme aus der Ukraine und über die Pandemie - das 29. Internationale Trickfilm-Festival in Stuttgart +++ Das Laster im Rampenlicht - "The Seven Sins", sieben Uraufführungen von Gauthier Dance und Dance Company Theaterhaus Stuttgart +++ Ein Heiligtum des Autokults - "TANKTEMPEL AWF 33", die neue Performance der Gruppe "Industrietempel" in Mannheim +++ "Die Schöpfung - Erde an Zukunft" - 1000 Schüler*innen aus der Region Stuttgart singen Haydns "Schöpfung" +++ Kulturtipps -| "Urban Art Biennale" im Weltkulturerbe Völklinger Hütte und "Nawalny" im Kino mehr...