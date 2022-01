Lost in Tübingen? Das Linden-Museum zeigt den Alltag chinesischer Studierender

Tübinger Master-Studierende der Empirischen Kulturwissenschaft haben den Alltag chinesischer Gaststudierender intensiv erforscht. Das Ergebnis ist die kleine, aber gehaltvolle Ausstellung „Chapter Germany“ im Stuttgarter Linden-Museum, die trotz aller Verschiedenheiten ein optimistisches Fazit zieht.

Welchen Herausforderungen sind chinesische Gaststudierende ausgesetzt?

Wie isst man ein Brötchen? Was tun, wenn eine Fußgänger-Ampel partout nicht grün wird? Wie kommt man aus einem fahrenden Bus raus, wenn man nicht weiß, dass zum Anhalten ein Knopf gedrückt werden muss? Mit solchen und anderen Herausforderungen schlagen sich chinesische Gaststudierende in Deutschland herum.

Ihren Alltag haben jetzt Masterstudierende der Empirischen Kulturwissenschaft in Tübingen untersucht. Dabei verheddern sich bisweilen auch die Deutschen im Dickicht des interkulturellen Alltags.

Ein Treffen der Projektgruppe in der Universität Tübingen. Pressestelle Lindenmuseum Stuttgart

Vieles stellte sich als Klischee heraus

In der Asien-Abteilung des Stuttgarter Linden-Museums präsentiert eine Forschungsgruppe jetzt die Resultate von monatelangem Austausch mit den chinesischen Projektpartnern. Von denen waren viele nicht nur mit der fremden Umgebung konfrontiert, sondern auch noch mit Vereinzelung durch Corona.

Die angeblich typischen Merkmale der jeweils anderen Seite entpuppten sich bei genauem Hinsehen oft als Klischees. Wie war das zum Beispiel noch gleich mit dem westlichen Individualismus aus Sicht der Asiaten, die ja bekanntermaßen zum Kollektiv neigen?

So sagt Cornelia Richter, die an der Forschungsgruppe mitwirkt „Da bin ich auch auf ganz andere Antworten oft gestoßen, als ich erwartet habe, dass man in Deutschland relativ wenig Auswahl bei der Freizeitaktivität hat, dass man auch bei Sachen, die man kauft, relativ wenig Auswahl in Deutschland hat. Also dass man seine Individualität hier schlechter ausdrücken kann.“

Die chinesischen Studierenden treten nur mit Vornamen auf

Und wenn wir schon mal dabei sind, die Selbstgewissheiten der Inländer auseinander zu nehmen, geht es gleich weiter: Mit dem gemütlichen Arbeitstempo, das viele Chinesen dem vermeintlich so fleißigen Ländle attestieren – von wegen schaffe, schaffe!

„Ich finde das Leben hier ist auch sehr ruhig. Viel ruhiger als das Leben in China. Die Geschwindigkeit, ist auch relativ langsam. Man arbeitet nicht so lange als in China, Deutschland ist weniger eine Leistungsgesellschaft als China.“ sagt die chinesische Studentin Cindy, die in Tübingen ihr Germanistik-Studium vertieft.

Die junge Frau verwendet einen englischen Namen, weil Westler ihren eigentlichen Namen kaum aussprechen können. Außerdem treten alle chinesischen Studierenden im Projekt nur mit Vornamen auf.

Politische Konflikte werden ausgespart

Denn auch von Tübingen aus geht jedes Gespräch, jeder Bezahlvorgang, jede Notiz, jeder Eintrag im Adressbuch der chinesischen Software WeChat, die praktisch alle verwenden, direkt an die chinesischen Behörden. Da können sich die Kulturwissenschaftler noch so sehr um Augenhöhe, Fairness und Respekt gegenüber ihren Projektpartnern bemühen – sie können die politischen Konflikte nur aussparen und statt dessen auf menschliche Begegnung setzen. Eine vielleicht naive, aber in jedem Fall eine humane Hoffnung.