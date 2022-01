Lisa Bergmann, Künstlerin: „Auch Kunst ist Arbeit. Da wird eine Leistung erbracht und die muss vergütet werden.“

Der Schriftsteller und Journalist Axel Hacke sieht das Geheimnis guten Humors darin, dass er was Tröstendes hat: „Humor hat mit dem Schwierigen im Leben zu tun“, sagte Hacke im SWR2 Journal am Mittag. Das werde durch den Humor nur anders verarbeitet. Schließlich könne man über das Schwierige entweder eine Tragödie oder eine Komödie stricken. In dieser Corona-Zeit werde der Humor noch dringender gebraucht als sonst. mehr...