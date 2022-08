Ulrich Klieber hat ein Wohnzimmer in seinem Atelier in Adelberg am Rande der schwäbischen Alb und eines in Ho Chi Minh-City. Seine langjährigen Aufenthalte in Asien haben seine Werke geprägt, aber auch seine grundlegenden Studien in London. Portraits und Kratzzeichnungen ziehen sich durch die ansonsten sehr unterschiedlichen Arbeiten, die bis Ende Oktober 2022 auf Schloss Filseck bei Göppingen zu sehen sind. mehr...