Der in Darmstadt geborene Volker Kriegel (1943 - 2003) war Jazzgitarrist, Zeichner und Schriftsteller in Personalunion und entwickelte all seine Talente bis zur Perfektion. Als Mitbegründer des legendären „United Jazz and Rockensembles“ mit Barbara Thompson und Wolfgang Dauer, war Kriegel Pionier des deutschen Jazzrock, als Karikaturist und als Autor schuf Kinderbuchklassiker wie den „Rock ‘n’ Roll-König“. Anhand von rund 400 Exponaten zeichnet die Galerie Stihl Waiblingen in Zusammenarbeit mit dem Wilhelm Busch-Museum Hannover das Lebenswerk des Multitalents nach - und das ist bei weitem nicht nur etwas für Kinderbuchfans!