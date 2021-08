Das Denkmal von Leopold II. sorgt für Diskussionen in Ostende, denn ohne den spendablen Baumeister Leopold würde es in der Stadt nicht viel geben. Jedoch plünderte er den Kongo als „Privat-Kolonie“ bis 1908 systematisch aus und führte dort ein Schreckensregime. Im Zuge der „Black Lives Matter“-Proteste 2020 fanden in Belgien viele Petitionen und Proteste statt, um „Symbole kolonialer Gewalt“ zu entfernen. Ostende möchte einen anderen Weg gehen. Leopold behalten, dabei jedoch auch die dunkle Seite der Geschichte aufklären.

Der allgegenwärtige König

Eine alte Postkarte des Denkmals für Leopold II. in Ostende zeigt es nur wenige Jahre nach seiner Errichtung im Jahre 1931. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Arkivi/akpool GmbH | -

Immer wieder sorgt das Reiterstandbild von des belgischen Königs Leopold II. in Ostende für Ärger — dabei ist es doch dem „genialen Beschützer“ der Stadt gewidmet, wie eine Inschrift vorgibt. Aber mehr als nur diese Statue verbindet den König mit der Stadt: „Alle großen Straßen, alle Brücken Richtung Hafen, die ganze Stadt atmet Leopold II.“, erklärt die Stadträtin Silke Beirens von den Grünen.

Schuld am Konflikt um die Statue ist Leopolds Rolle in der Kolonialzeit, als sich der belgische Monarch den Kongo als Privatbesitz aneignete — offiziell zum Unabhängigen Kongo-Freistaat erklärte — und über Jahrzehnte mit einem blutigen Regime auspresste. Manche Historiker*innen schätzen, dass dort zehn Millionen Menschen seiner Schreckensherrschaft zum Opfer fielen.

Seinen Kolonialverbrechen fielen Millionen Menschen zum Opfer

Selbst während der Herrschaftszeit von Leopold II. über den Kongo, die von 1876/1884 bis 1908 dauerte, wurden seine brutalen Methoden immer wieder von Zeitgenossen kritisiert — prominente Kritiker waren etwa die Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle, der Erfinder von Sherlock Holmes, Booker T. Washington, Mark Twain und Joseph Conrad, der in „Herz der Finsternis“ von der Brutalität der Kolonialherren im Kongo erzählt.

Bereits zu Lebzeiten wurde das Regime, mit dem Leopold II. den Kongo überzog, heftig kritisiert, wie diese Karikatur in der britischen Satire-Zeitung „Punch“ aus dem Jahre 1906 zeigt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Mary Evans Picture Library |

Belgische Städten reagieren unterschiedlich auf die Kritik

Deshalb werden seit Jahren — 2020 aber gehäuft im Zuge der „Black Lives Matter“-Proteste — Statuen und Büsten vom „Schlächter des Kongo“ in ganz Belgien mit Farbe übergossen, beschädigt oder besprüht. Auch Straßen und Plätze, die nach dem Regenten benannt sind, sollen umbenannt werde, so die Forderung der Aktivist*innen. In Gent wurde inzwischen eine Leopold-Büste entfernt, in Ekeren ein Standbild vom Marktplatz ins städtische Depot verfrachtet, in Löwen eine Statue aus der Rathausfassade gemeißelt.

Die Büste von Leopold II. in Gent wurde inzwischen entfernt. Sie war wie viele andere Denkmäler für den brutalen Monarchen vor allem 2020 mehrfach Ziel von Farbattacken. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / NurPhoto | Jonathan Raa

In Ostende sei das, aufgrund des Einflusses von Leopold II. auf die Stadtplanung aber nicht so einfach, argumentiert Silke Beirens: „Da jetzt nur ein Denkmal entfernen? In Ostende funktioniert das nicht, das ist hier etwas ganz Anderes, weil wir eine gemeinsame Vergangenheit mit Leopold haben.“ Stattdessen solle nun zum ersten Mal dafür gesorgt werden, dass beide Seiten der Geschichte erzählt werden.

Kunstprojekte sollen die „ganze Geschichte“ erzählen

Zusammen mit der städtischen Kultuszene will die liberal-grüne Stadtregierung eine Möglichkeit finden, die Kolonialverbrechen von Leopold II. im öffentlichen Raum zu thematisieren — ohne die Statue zu entfernen. „Unser Ziel ist es,“ sagt Stadträtin Beirens, „dass jeder, der an dem Standbild vorbeikommt, mit der ganzen Geschichte konfrontiert wird.“

In Leopolds „Kongo-Freistaat“ war eine verbreitete Strafe für Sklav*innen und Arbeiter*innen das Abhacken von Gliedmaßen. Als Erinnerung hat eine Aktivisten-Gruppe am Standbild in Ostende einer Statue ebenfalls die Hand entfernt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / United Archives/WHA |

Kritik aus der belgisch-kongolesischen Community

Doch nicht alle sehen dies als die geeignete Lösung: Die Journalistin Gia Abrassart etwa, die in Brüssel das Kulturzentrum „Café Congo“ betreibt und die Proteste gegen Diskriminierung und Polizeigewalt unterstützt. „Es muss hier eine Art Erinnerungs-Gerechtigkeit geben, und deshalb liegt der Schwerpunkt auf dem Abbau kolonialer Statuen, auf der Entfernung von Leopold II.“, fordert sie.

Ihr geht es vor allem um die junge Generation aus der kongolesischen Diaspora in Belgien, die sich angesichts der Statue sage, „das ist keine Umgebung, die UNSEREN Beitrag widerspiegelt, den Beitrag der belgischen Kongolesen und der Menschen afrikanischer Herkunft.“ Für sie sei es eine gewalttätige Metapher im öffentlichen Raum.