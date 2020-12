Das Kunstmuseum St. Gallen präsentiert die erste große Einzelausstellung der in Kairo und Berlin lebenden Künstlerin Iman Issa. Werke der Künstlerin waren bereits im MoMA und im Guggenheim in New York sowie in Sammlungen in Miami und Stuttgart zu sehen. Seit vier Jahren hat Issa an der Ausstellung gearbeitet. Sie abstrahiert Objekte aus kulturhistorischen Museen. Eigens für St. Gallen ist die Arbeit „Surrogates“ entstanden, nach dem Thriller von 2009 („Zweites Ich“), die Menschen in fremd wirkende, anonyme Existenzen verwandelt. Eine kryptische Ausstellung, die vielleicht gerade deshalb eine besondere Wirkung entfaltet. mehr...