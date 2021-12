Horst Janssen in Neuwied: Umfangreiche Werkschau über ein Leben am Limit

Horst Janssen gilt als einer der bedeutendsten Grafiker und Zeichner des 20. Jahrhunderts. Seine Werke, die sich vorrangig um den Tod, Frauen, Erotik und den Künstler selbst drehen, hängen in berühmten Museen wie dem New Yorker MoMA. Die Stadtgalerie in Neuwied zeigt jetzt mehr als 100 Farbradierungen von Janssen aus der Sammlung des Neuwieder Bauunternehmers Ralf Mohr — in einem Umfang, wie sie noch nie vorher öffentlich zu sehen waren.

Schonungslose Bilder und Radierungen

Knochige Finger in sattes Rot getaucht, winden sich um eine groteske Fratze, aus der ein Augapfel heraussticht – schonungslose Bildnisse, die Horst Janssen von sich anfertigt. Meisterhaft die Präzision seiner Handschrift, mit der er das eigene Ich mit verzerrtem, sarkastischen Unterton spiegelt.

Ausführliche Sammlung

Die Farbradierungen sind charakteristisch für das Spätwerk von Horst Janssen und stammt aus der Sammlung des Neuwieder Bauunternehmers Ralf Mohr. Er ist seit einer persönlichen Begegnung in den 1970er Jahren, aus der ein intensiver Kontakt entstand, von Janssen fasziniert.

Sammler der Horst Janssen-Werke: Ralf Mohr SWR Natali Kurth

Mehr als 100 Werke hat Ralf Mohr für die Neuwieder Ausstellung in der Stadtgalerie zur Verfügung gestellt, unter anderem Selbstbildnisse, Porträts, Landschaften oder Erotica. Allen gemeinsam ist das Figürliche. Zeit seines Lebens machte Horst Janssen aus seinen Liebschaften und seinem Hang zum Alkohol keinen Hehl – im Gegenteil, seine Laster waren ihm ständige Inspiration.

Rothschild ruft an — und Janssen lässt es klingeln

Nicht verwunderlich, dass er auf die Anfrage der Familie Rothschild, ob er neben Picasso und Dalì vielleicht auch ein Weinetikett gestalten möchte, sofort zusagte: „Er war so begeistert, dass er direkt 17 Radierungen gefertigt hat“, erinnert sich Mohr. Man habe sich dann geeinigt, eines dieser Exemplare zu verwenden, aber vorher nochmal zu telefonieren.

„Er hat sich mit Freunden neben den Ohrensessel zum Telefon gesetzt und hat es 15 mal läuten lassen und nicht abgenommen“. So kam es nicht zur Verwendung einer Radierung als Etikett. Aber Janssen habe dann publiziert, dass es das beste Honorar für ihn — den unehelichen Sohn der Martha Janssen — gewesen sei, von Rothschild angerufen zu werden und nicht abzuheben. „Soviel zu dem Wesen Janssens“, sagt der Sammler.

Erde Pressestelle VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Brutal, teilweise fast exhibitionistisch

Die Entwürfe für das Weinetikett sind in der Ausstellung zu sehen. Stilistisch erinnert der ein oder andere an Toulouse-Lautrec. Auch bei Dürer, Goya, Munch oder im Frühwerk von Paul Klee findet er stilistische Elemente, die er in sein Werk integriert. Morbide Züge sind dort immer wieder bei ihm zu finden.

In seinen Zeichnungen und Grafiken nimmt er sein Ende oft vorweg. Einen Unfall, bei dem er sich mehrere Knochen bricht und die Hornhaut verätzt, verarbeitet Horst Janssen geradezu exhibitionistisch in einem riesigen Buch „Der Foliant“. 1995 stirbt er an einem Schlaganfall.

Besondere Schau in Neuwied

Schneelandschaft Pressestelle VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Doch Janssens Werk widmet sich auch harmloseren Themen, wie der Landschaft des Nordens — seiner Heimat. Er habe mit filigranen Strichelarbeiten eine Dimension in diese Bilder hineingearbeitet, sagt Ralf Mohr: „So, dass das Thema Strich in Fleisch und Blut war. Das sind ja tausende von Strichen, winzig kleine.“

So geballt wie in der Stadtgalerie Neuwied waren die Farbradierungen von Horst Janssen noch nie zu sehen, nicht im MoMA in New York, nicht im Centre Pompidou in Paris.